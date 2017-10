Davantage de demandes, mais pas plus d'intervenantes dans les CALACS

Agence QMI 24-10-2017 | 15h02

La vague de dénonciation d'inconduites et d'agressions sexuelles, en lien avec les affaires Weinstein, Rozon et Salvail, entraîne une hausse dans les demandes d'aide dans les Centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS), mais l'offre ne suit pas.

«On le ressent déjà dans nos centres. Il y a beaucoup de femmes qui appellent pour avoir du soutien», a dit Stéphanie Tremblay , du Regroupement québécois des CALACS, en entrevue à l'émission «Québec Matin» de LCN.

Mais malgré la hausse du nombre d'appels, impossible d'augmenter le nombre d'intervenantes pour aider celles qui en ont besoin.

«On ne peut pas, on n'a pas d'argent», a déploré Mme Tremblay, qui estime que le million de dollars promis par le gouvernement Couillard est «nettement insuffisant». Elle espère toutefois qu'une partie de cette somme permettra d'engager plus d'intervenantes.

Les CALACS offrent des services aux femmes de 12 ans et plus. Les hommes qui ont été victimes de crimes à caractère sexuel sont référés aux Centres d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC).

Les femmes qui veulent cheminer avec les CALACS le font de façon volontaire, rappelle sa représentante.

«On va répondre à leurs besoins. Si c'est simplement d'exprimer ce qu'elles ressentent au téléphone, ce sera ça, explique Mme Tremblay. Si elles désirent avoir un suivi individuel avec une intervenante, si elle désire faire parte d'un groupe de soutien, ça va être quelque chose qu'on peut leur offrir.»

Les intervenantes ne les incitent jamais à porter plainte, mais ne les dissuadent pas non plus, dit Mme Tremblay. «On va les accompagner dans ce processus-là. C'est vraiment toujours leur choix.»

La représentante des CALACS remarque que dans la vague de dénonciation actuelle, les femmes touchées ont un profil culturel semblable. Par contre, elle souligne que beaucoup de femmes ne s'identifient pas à ce mouvement, que ce soient celles qui sont récemment arrivées au Canada ou qui vivent avec une déficience intellectuelle ou la surdité, par exemple.