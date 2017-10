Investissement de 250 millions $: Kruger regarde vers l'avenir

Patricia Hélie 24-10-2017 | 13h48

TROIS-RIVIÈRES | L'usine Kruger Trois-Rivières a inauguré mardi matin sa nouvelle machine à carton, la machine numéro 10.

En fonction depuis 1991, la machine produisait du papier journal, mais vient d'être convertie en machine à carton d'emballage. Ce projet majeur aura coûté 250 millions $.

Les 360 000 tonnes métriques de carton qui seront produites sont destinées à l'emballage pour le commerce électronique, un créneau qui assure la pérennité de l'usine pour de nombreuses années.

«On est là depuis 113 ans, et on pense y être pour 113 autres années», a souligné Michael Lafave, vice-président principal et chef de l'Exploitation d'Emballages Kruger.

Par ailleurs, la conversion de cette machine numéro 10 aura profité aux entreprises de la région. Ainsi, quelque 80 entreprises locales ont été mises à contribution, se partageant 40 millions $.