Vivre après une agression sexuelle: «On a la chance d'avoir une deuxième vie», assure une victime

Agence QMI 23-10-2017 | 15h47

Avec les allégations d'inconduite et d'agressions sexuelles qui se multiplient, l'actualité des derniers jours n'a rien de réjouissant. Mais un jeune homme qui a lui-même traversé cet enfer a souhaité faire entendre sa voix pour montrer qu'il y a une vie après.

Nicolas, qui avait entre 13 et 18 ans au moment des faits, a subi les agressions régulières d'un auteur jeunesse avec qui il entretenait une relation d'autorité. «C'était quand même mon agent d'artiste à l'époque, alors toute la période où je faisais de la télévision, je le côtoyais assez souvent», a-t-il expliqué en entrevue à l'émission «Le 9 heures».

«C'était comme un membre de la famille. Autant moi j'avais confiance, autant mes parents avaient confiance eux aussi en ce monsieur-là», a ajouté le jeune homme.

Il lui a fallu un certain temps avant de dénoncer. C'est quand la famille d'une autre victime a commencé à monter un dossier qu'il s'est montré prêt à témoigner. «Honnêtement, si personne n'avait amorcé une démarche, je ne pense pas que j'aurais parlé.»

Nicolas a traversé le processus judiciaire, son agresseur a été condamné avant d'être envoyé en prison. S'il repense, tous les jours, à cette période difficile, il estime que le secret aurait été trop lourd à porter et que de briser le silence l'a soulagé d'un grand poids.

C'est pour cette raison qu'il a senti le besoin de faire une sortie publique pour montrer le côté positif de la dénonciation. «Nous, on a la chance d'avoir une deuxième vie, on a la chance de repartir à zéro et de continuer, alors que nos agresseurs sont derrière les barreaux», a-t-il expliqué.

Il admet qu'on peut avoir à vivre avec des séquelles, mais qu'il est possible d'aller de l'avant après une agression, et qu'il se sent libre depuis qu'il a parlé.