Gatineau: elle fait une sortie de route avec plus de quatre fois la limite d'alcool permise dans le sang

Agence QMI 20-10-2017 | 11h06

GATINEAU - Une conductrice de 38 ans a été arrêtée jeudi soir à Gatineau après avoir été impliquée dans une sortie de route, alors qu'elle avait plus de quatre fois la limite d'alcool permise dans le sang.

Un peu avant 20 h, les policiers ont été appelés à se rendre sur la rue Gamelin, non loin de l'intersection du boulevard de la Cité-des-Jeunes, où une embardée venait d'avoir lieu.

Lorsqu'ils sont arrivés sur place, les agents ont rencontré la conductrice et ont constaté des signes évidents d'intoxication à l'alcool.

«Cette dernière a alors été transportée au poste de police afin de se soumettre à alcootest. Les résultats obtenus ont démontré un taux d'alcoolémie plus de quatre fois supérieur à la limite permise par la loi», a fait savoir la police de Gatineau par voie de communiqué.

Une fois les tests terminés, la femme a été libérée sous promesse de comparaître. Des accusations de conduite avec les capacités affaiblies et de conduite d'un véhicule à moteur avec plus de 80 mg d'alcool par 100 ml de sang seront déposées au Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours et son permis de conduire suspendu pour 90 jours.