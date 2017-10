Série de vols à La Minerve: la SQ recherche un véhicule et un suspect

Agence QMI 19-10-2017 | 12h55

La Sûreté du Québec demande l'aide du public dans le but d'identifier un véhicule, ainsi qu'un suspect impliqué dans une série de vols survenus à la fin du mois de mai, dans la municipalité de La Minerve, dans les Laurentides.

Les crimes ont eu lieu dans le secteur des rues Doré et Rivard. Le véhicule suspect a été aperçu sur les terres de certaines résidences avant de quitter les lieux avec de la machinerie et une motoneige.

La camionnette recherchée serait de marque Ford F150 et serait de couleur gris foncé, modèle quatre portes, de l'année 2015 à 2017.

Une remorque d'une vingtaine de pieds y était accrochée au moment des délits.

Quant au suspect, il s'agit d'un homme possiblement âgé entre 30 et 40 ans, mesurant entre 1,73 et 1,79 mètre (5 pi 7 po et 5 pi 9 po) et pesant entre 77 et 81 kg (170 et 180 lb). L'homme recherché a les cheveux foncés.

Il a notamment dérobé un tracteur de marque Kubota, un tracteur de marque Bobcat et une motoneige de marque Polaris.

Toute information pouvant permettre de localiser le suspect ou le véhicule peut être transmise à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659-4264.