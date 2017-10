Nouvelles démissions dans l'équipe d'enquête sur les femmes autochtones disparues

Agence QMI 08-10-2017 | 10h10

OTTAWA | Les problèmes continuent de s'accumuler pour l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA), où deux autres personnes ont choisi de démissionner au lendemain de l'entrée en poste d'une nouvelle directrice.

Dans un communiqué émis tard samedi, la commissaire en chef Marion Buller a indiqué, samedi, que la directrice de la recherche Aimée Craft a décidé de quitter l'ENFFADA pour reprendre son poste à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa en date du 1er novembre.

Par ailleurs, la principale avocate de l'équipe, Susan Vella, a aussi quitté l'enquête dès maintenant, pour une raison qui n'a pas été précisée. Me Vella avait rejoint l'équipe en janvier dernier.

La commissaire en chef a remercié les deux femmes pour leur contribution à l'enquête et a assuré que leurs équipes respectives pourront poursuivre leur travail, en attendant qu'elles soient remplacées.

Ces deux annonces surviennent une journée après la nomination de Debbie Reid à titre de directrice générale de l'ENFFADA. Mme Reid remplace Michèle Moreau, qui avait démissionné en juillet «pour des raisons personnelles».

Au total, ce sont maintenant sept employés qui ont démissionné de l'enquête depuis le début de l'année, en plus de la commissaire de la Saskatchewan Marilyn Poitras. Cette dernière a quitté ses fonctions en septembre, en soulignant dans une lettre adressée au premier ministre Justin Trudeau n'être «pas capable d'accomplir [ses] tâches dans cette structure».

Malgré tout, Mme Buller s'est faite rassurante. «Les commissaires et le personnel demeure engagés à remplir toutes les tâches de son mandat, et même plus. Nous sommes liées par les témoignages des membres de familles et des survivants qui ont partagé leur histoire», a-t-elle indiqué.

Mise sur pied par le gouvernement Trudeau, la commission doit tâcher de déterminer pourquoi autant de femmes autochtones sont victimes de meurtre ou sont portées disparues au Canada.