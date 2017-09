Un loyer contre 10 heures de bénévolat par semaine

Amélie St-Yves 27-09-2017 | 19h47

TROIS-RIVIÈRES| Une résidence pour personnes âgées de la Mauricie offre un loyer à deux étudiants contre 10 heures de bénévolat par semaine auprès de sa clientèle.

Les deux étudiants qui seront choisis par la résidence Les Marronniers de Trois-Rivières auront chacun un logement 3 ½, style studio, électricité comprise, au sein de la résidence, pour animer la clientèle semi-autonome pendant 40 heures par mois chacun.

«On veut aller chercher de la nouveauté, de l'énergie nouvelle. C'est certain qu'il faut avoir un intérêt pour les aînés, c'est primordial chez nous », dit l'animatrice aux loisirs Anne Larose.

Les étudiants intéressés ont jusqu'au 20 octobre pour envoyer leur CV. Madame Larose les invites à être créatifs et à ne pas se limiter dans leur lettre de motivation. La résidence est très ouverte aux différentes propositions.

Par exemple, le CV d'une doctorante en génie électrique et en informatique a retenu l'attention.

« On a beaucoup d'aînés qui ont leur Ipad. On n'est vraiment pas fermés à l'idée, mais c'est certain que c'est en entrevue que cela va se décider », dit-elle.

La directrice de la résidence Nancy Comtois, et l'ex-directeur Serge Lemieux avait tout deux vu que cela se faisait ailleurs dans le monde, comme en Alberta et aux Pays-Bas. Ils avaient trouvé l'idée fabuleuse, selon Mme Larose.

Les 130 aînés de la résidence sont enthousiastes et ont hâte de connaître leurs nouveaux animateurs.

« Ce sont des gens très ouverts sur leur milieu. Ils sont enchantés depuis qu'on leur en a parlé », conclut Mme Larose.

La résidence est située près de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), mais les étudiants du niveau collégial peuvent également postuler.