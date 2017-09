Vol de données d'Equifax: 100 000 Canadiens pourraient être concernés

Agence QMI 19-09-2017 | 13h06

TORONTO | Près de 100 000 consommateurs canadiens seraient touchés par la brèche de sécurité qui a affecté l'agence d'évaluation de crédit Equifax, a fait savoir mardi Equifax Canada, douze jours après l'annonce de la cyberattaque. Elle a présenté ses excuses aux Canadiens touchés.

Ainsi, les données suivantes pourraient avoir été obtenues par les cyberpirates : nom, adresse, numéro d'assurance sociale. Dans certains cas, des numéros des cartes de crédit pourraient aussi avoir été obtenus.

Pour rappel, Equifax a révélé le 7 septembre dernier avoir été victime d'un piratage de données majeures affectant des millions de personnes aux États-Unis, mais aussi au Canada.

L'entreprise a finalement expliqué mardi que les criminels ont pu accéder à ses systèmes par une application du site web destinée aux consommateurs américains. «Par cette interface, les criminels ont obtenu un accès à des fichiers renfermant de l'information personnelle sur certains consommateurs canadiens», peut-on lire dans un communiqué.

Des avis seront envoyés par la poste aux consommateurs concernés avec des indications sur ce qu'ils doivent faire.

Lors de la révélation de «cet incident», l'agence d'évaluation de crédit a souligné que la brèche a été découverte le 29 juillet dernier, et la compagnie dit avoir agi immédiatement pour la colmater.

Equifax Canada a présenté mardi ses excuses aux consommateurs canadiens qui ont été affectés par la brèche. Elle a aussi annoncé, pour ces personnes, la gratuité de la surveillance de crédit et la protection contre le vol d'identité.

«Nous comprenons également qu'il est frustrant qu'Equifax Canada n'ait pu fournir d'éclaircissements sur les personnes en cause avant que l'enquête ne soit complétée, a déclaré dans un communiqué Lisa Nelson, présidente et directrice générale. Nous nous efforçons maintenant de donner aux consommateurs touchés le soutien dont ils ont besoin, y compris une surveillance de crédit et une protection contre le vol d'identité gratuites.»

Equifax a assuré qu'elle travaillait avec le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada qui a lancé une enquête sur cette affaire.