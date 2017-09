Yvon Lacasse toujours introuvable

Agence QMI 19-09-2017 | 12h53

Les recherches ont repris mardi matin pour retrouver Yvon Lacasse, ce septuagénaire dont les proches sont sans nouvelles depuis jeudi, lorsque sa route a croisé celle d'Ugo Fredette, accusé du meurtre de sa conjointe et d'enlèvement d'un enfant.

La Sûreté du Québec souhaite les mener à l'aide de son hélicoptère, mais les conditions atmosphériques ne semblaient pas propices, mardi en début de matinée, à cause de l'épais couvert de brume.

Patrouilleurs et maîtres chiens devaient être également appelés à y contribuer.

Les recherches devaient se concentrer mardi entre Val-d'Or et Rouyn-Noranda.

Les forces policières n'auront pas recours aux services des bénévoles, cette fois, à cause de la nature particulière des fouilles.

Le véhicule de cet homme de 71 ans aurait été volé par Ugo Fredette jeudi soir dans une halte routière de Lachute. Yvon Lacasse manque à l'appel depuis.

Fredette et l'enfant qu'il aurait enlevé ont été retrouvés sains et saufs 24 heures plus tard, en Ontario. Le suspect avait toutefois auparavant passé par l'Abitibi et c'est pour cette raison que la police fouille cette région.

Il mesure 1 m 67, pèse 155 lb, a les yeux bruns et est chauve.