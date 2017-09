Le mannequin Emily Ratajkowski dénonce des retouches photo dans un magazine

AFP 18-09-2017 | 11h51

L'actrice et mannequin américaine Emily Ratajkowski a dénoncé des retouches numériques mincissant ses lèvres et ses seins sur une photo en couverture du magazine français, Madame Figaro, suscitant de nombreuses réactions de soutien sur les réseaux sociaux.

«J'ai été extrêmement déçue de voir mes lèvres et mes seins modifiés par Photoshop sur cette couverture», a écrit samedi la jeune femme de 26 ans sur son compte Instagram, où elle compte près de 15 millions d'abonnés.

«J'espère que l'industrie de la mode va enfin apprendre à arrêter d'essayer d'étouffer ce qui nous rend uniques et au contraire commencer à célébrer la singularité», a-t-elle dit, accompagnant ces propos de deux photos, sur lesquelles elle porte un béret et une veste largement décolletée.

Sur celle qui apparaît en couverture de Madame Figaro des 15 et 16 septembre, les lèvres et les seins sont visiblement plus petits que sur l'autre.

Contacté par l'AFP, le magazine n'a pas fait de commentaire.

Ce post de l'actrice, qui a été révélée au public dans le clip de «Blurred lines» en 2013 et a joué notamment dans les films «Gone Girl» et «Entourage», a suscité sur Instagram de nombreux messages de soutien et de nombreuses critiques à l'égard du magazine.

L'article de Madame Figaro consacré à Emily Ratajkowski rappelle pourtant que la jeune femme a expérimenté dans le passé une «étrange forme de discrimination» due à ses formes.

Alors que la maigreur des mannequins fait régulièrement polémique, la loi française rend obligatoire à partir du 1er octobre la mention «photographie retouchée» pour les photographies à usage commercial «lorsque l'apparence corporelle des mannequins a été modifiée par un logiciel de traitement d'image, pour affiner ou épaissir leur silhouette».

En mars, l'affiche officielle du 70e Festival de Cannes avec une photo visiblement retouchée de Claudia Cardinale avait fait polémique, plusieurs médias, féministes et internautes dénonçant un dictat de la minceur.