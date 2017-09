Ugo Fredette doit comparaître samedi à 11h, le petit Louka rencontré par des enquêteurs spécialisés

Agence QMI 16-09-2017 | 12h10

RENFREW, Ontario - Ugo Fredette, qui a été arrêté en Ontario vendredi soir après avoir enlevé la veille son fils de 6 ans, Louka, doit comparaître par vidéoconférence samedi vers 11 h.

L'homme de 41 ans a passé la nuit derrière les barreaux dans un poste de la Police provinciale de l'Ontario (OPP) à Renfrew, endroit à partir duquel il doit comparaître.

On devrait alors savoir ce qui l'attend, notamment le moment où il sera transféré au Québec.

L'ex-sergent de la Sûreté du Québec Jean-François Brochu estime que la comparution sera brève, puisqu'il s'agit d'une «formalité». «La loi veut qu'on le fasse comparaître dans les 24 heures suivant son arrestation», a-t-il expliqué sur les ondes de LCN.

Selon lui, Ugo Fredette risque d'être accusé d'enlèvement et de séquestration, mais tout dépendant où on en sera dans l'accumulation de la preuve, il pourrait également être accusé du meurtre de Véronique Barbe, retrouvée sans vie dans son domicile de Saint-Eustache. Dans ce cas, «il sera accusé minimalement de meurtre au deuxième degré, fort probablement de meurtre au premier degré», en raison d'un facteur de préméditation, poursuit M. Brochu, qui mentionne les circonstances de harcèlement et de violence conjugale, et fait état d'un homme «incapable d'assumer une rupture».

Pour l'ex-sergent, désormais, la priorité des enquêteurs qui rencontrent M. Fredette est de l'inciter à collaborer pour retrouver Yvon Lacasse. L'homme de 71 ans, qui a croisé la route du suspect à Lachute, serait relié au Honda CR-V, qui a servi de véhicule de fuite au père qui a enlevé son enfant. Depuis, ses proches sont sans nouvelles de lui.

«Les enquêteurs pensent qu'ils ont, de force ou par subterfuge, fait un bout de chemin ensemble.»

En effet, lors de son arrestation, Ugo Fredette était au volant du véhicule qu'occupait Yvon Lacasse.

«On espère que M Fredette ait un brin humanité et conduise les enquêteurs à l'endroit où il aurait laissé M.Lacasse.»Yvon Lacasse, est âgé de 71 ans. Il mesure 1 m 67, pèse 155 lb, a les yeux bruns et est chauve.

Collaboration du public

Il souligne au passage l'«excellente» collaboration du public, qui, de concert avec les techniques d'enquête modernes, a facilité l'arrestation du père en cavale.

«Hier, quand il a finalement été arrêté et qu'on a constaté la présence de Louka, en pleine forme, c'est sûr que dans le centre de commandement [de la Sûreté du Québec] à Montréal, il y a eu des ''high five'', et les enquêteurs étaient très contents», rapporte le spécialiste des enquêtes policières.

Des enquêteurs spécialisés pour rencontrer le petit Louka

Le petit Louka, 6 ans, était en bonne condition physique quand il a été retrouvé vendredi soir à Renfrew, en Ontario.

L'information a été confirmée par Carolle Dionne, une porte-parole de la Police provinciale de l'Ontario (OPP).

Mme Dionne n'a toutefois pas pu préciser dans quel état psychologique se trouvait l'enfant.

Selon la policière, il a vraisemblablement vécu «un gros traumatisme» après avoir été enlevé jeudi soir à Saint-Eustache, dans la maison de sa mère qui, elle, a été poignardée à mort. On ne sait pas, pour l'heure, si l'enfant a été témoin du drame.

Le petit Louka a passé des examens médicaux à l'hôpital, vendredi soir, par mesure de sécurité.

Il devait rencontrer les enquêteurs dans la journée de samedi. Ceux-ci seront aidés d'un chien d'assistance aux victimes de la Sûreté du Québec (SQ), Kevlar, pour tenter de créer un lien de confiance avec l'enfant.

«La rencontre avec Louka a commencé [vendredi] soir avec l'aide d'un chien de soutien», a expliqué Jean-François Brochu, ex-sergent de la SQ à l'antenne de LCN.

«À 6 ans, ce sont des enquêteurs qui sont spécialisés dans la rencontre d'enfants et dans les entrevues non suggestives», a-t-il ajouté.

La rencontre entre les enquêteurs et le petit Louka ne devrait pas se faire au poste de la police provinciale de l'Ontario de Renfrew, mais plutôt dans un motel afin «d'enlever la pression et le côté officiel» de l'entretien.

L'objectif étant d'obtenir le plus de renseignements possible de la part de Louka sur ce qu'il a vécu et vu au cours des 24 heures de cavale.