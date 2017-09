Alerte Amber: retracez le fil des événements

Agence QMI 15-09-2017 | 11h59

Plus de 12 heures après le déclenchement de l'alerte Amber pour retrouver Louka Fredette, six ans, retracez le fil des événements.

- L'enlèvement du petit Louka Fredette, six ans, est signalé jeudi à 17 h 35.

- Des enquêteurs de la Sûreté du Québec se rendent à la résidence située sur le boulevard Antoine-Séguin à Saint-Eustache et constatent le décès d'une femme à l'intérieur.

- Des voisins racontent avoir vu le père de Louka, Ugo Fredette, quitter en trombe la résidence familiale.

- L'alerte Amber est officiellement déclenchée à 20 h.

- Une vaste opération policière est immédiatement mise en branle pour retrouver le garçon.

- Les Québécois qui regardent la télévision constatent la diffusion de panneaux rouges annonçant qu'une alerte Amber a été déclenchée. Ces panneaux contiennent les descriptions du père et de l'enfant ainsi que des informations sur le véhicule que conduit Ugo Fredette.

- La camionnette du père, un Ford F-150 immatriculé FLK5965, est retrouvée, vide, vendredi vers 3 h dans une halte routière de Lachute, à l'intersection de la route 158 et de la route 329, près de la rivière du Nord.

- La Sûreté du Québec confirme que le corps retrouvé dans la résidence de Saint-Eustache est celui de Véronique Barbe, mère du petit Louka.

- Des plongeurs de la Sûreté du Québec sont déployés dans la rivière afin d'y faire des recherches. L'hélicoptère de la Sûreté du Québec et des maîtres-chiens est aussi mis à profit pour ratisser le secteur. Le groupe tactique d'intervention de la Sûreté du Québec est en action dans le secteur d'une carrière de sable située au sud de l'halte routière.

- Peu avant 10 h, un citoyen raconte à la journaliste de TVA Nouvelles sur les lieux avoir retrouvé un cellulaire en morceaux près des lieux où le camion d'Ugo Fredette a été localisé.

- Au moment de mettre en ligne, les autorités ignoraient encore où se trouve Ugo et Louka Fredette et s'ils sont encore en vie. La Sûreté du Québec dit n'écarter aucune hypothèse. Ugo Fredette, 41 ans, est le sujet clé dans cette affaire. L'homme mesurant 5'10 est le père de Louka. Il est toujours activement recherché et la SQ n'était pas en mesure de dire s'il est armé ou non.