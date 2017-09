[VIDÉO] Journée mondiale de prévention du suicide: une capsule pour sensibiliser les Québécois

Agence QMI 08-09-2017 | 12h26

L'Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) a préparé une capsule vidéo de trois minutes intitulée «Prenez une minute, changez une vie» en vue de la Journée mondiale de prévention du suicide qui se tient ce dimanche.

La capsule propose des actions et des pistes de solution pour sauver des vies, en ayant en perspective que chaque jour, au Québec, trois personnes s'enlèvent la vie, portant le bilan, très lourd, à 1100 hommes et femmes qui se suicident chaque année aux quatre coins de la province.

Pour renverser cette tendance qui prévaut depuis plusieurs années, l'AQPS souhaite que le plus de Québécois possible deviennent des «sentinelles actives» pour prévenir l'irréparable, un geste qui touche non seulement la victime elle-même, mais aussi ses proches. De 2010 à 2017, 20 000 intervenants ont d'ailleurs été formés en prévention du suicide, mais les efforts doivent se poursuivre.

Des conseils

Selon l'AQPS, il faut rappeler à nos proches qu'ils peuvent compter sur nous, être attentif aux signes de détresse et ne pas hésiter à poser directement la question, à savoir si la personne devant nous songe au suicide. On peut aussi faire appel à des ressources spécialisées pour nous épauler dans notre intervention auprès d'un proche.

La ligne de prévention du suicide est le 1 866-APPELLE. Elle est accessible 24 heures sur 24, sept jours sur sept.