Meurtre au Maxi: la Couronne blessée, le procès retardé

Michael Nguyen 06-09-2017 | 10h52

La procureure de la Couronne au procès d'un jeune homme accusé d'avoir assassiné une employée d'un Maxi s'est blessée au dos, si bien que le procès a dû être reporté de quelques jours.

« C'est impossible [pour Me Catherine Perreault] de se déplacer, elle a eu un incident », a expliqué au jury la juge Hélène Di Salvo, ce matin au palais de justice de Montréal.

La procureure sera de retour vendredi, date à laquelle les premiers témoins seront entendus.

Randy Tshilumba, 21 ans, est accusé du meurtre au premier degré de Clémence Beaulieu-Patry, une jeune femme de 20 ans tuée le 10 avril 2016 à Montréal.

« [La victime] a été poignardée à plusieurs reprises sur son lieu de travail, un Maxi de la rue Papineau », a expliqué la magistrate lors de la sélection du jury, la semaine passée.

Vêtu d'une simple chemise bleue, Tshilumba a l'air serein dans le box des accusés, séparé du jury par une grande baie vitrée.

Au total, la Couronne compte faire entendre 28 témoins, dont deux médecins et six sergents-détectives. On ignore si la défense compte présenter des témoins, puisqu'elle n'a pas à ouvrir son jeu avant la fin de la preuve de la Couronne.

Le procès est prévu pour durer cinq semaines. Tshilumba est défendu par Mes Philippe Larochelle et Sébastien Chartrand.