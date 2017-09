Une heure de pointe «difficile» attendue mardi

TVA Nouvelles 04-09-2017 | 13h43

Alors que la fin de semaine de la fête du Travail marque pour plusieurs la fin officielle des vacances, on s'attend à ce que la circulation soit difficile, demain, autant à Montréal qu'à Québec.

Il faut dire que plusieurs chantiers routiers vont prendre de l'ampleur au cours des prochains jours. À Montréal, certains projets du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports entreront d'ailleurs dans leur phase critique cet automne.

Pour tenter de garder le contrôle sur la situation, la Ville de Montréal mise entre autres sur son centre de surveillance qui suit en continu le flot de circulation sur les grandes artères.

«On a un réseau de 500 caméras qui surveillent la circulation en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sitôt qu'on s'aperçoit qu'il y a un problème, on va intervenir rapidement, on va aller chercher l'aide dont on a besoin pour rétablir la situation promptement», explique le porte-parole de la Ville, Philippe Sabourin.

Les employés du centre de surveillance sont d'ailleurs en contact avec les chroniqueurs à la circulation qui sont en mesure de transmettre des itinéraires facultatifs aux automobilistes en cas de problème sur le réseau.

«On s'attend à une heure de pointe difficile demain matin, surtout dans le secteur sud-ouest de Montréal. [...] Le mot d'ordre pour tout le monde c'est vraiment de favoriser les déplacements en transport en commun», ajoute Philippe Sabourin qui demande aux gens «de bien planifier leurs déplacements».

Les automobilistes sont invités à consulter le portail Info-Travaux et l'application mobile Waze.

Record à Québec

La situation est aussi difficile à Québec puisque la ville est touchée par un nombre record de chantiers cette année.

Au total, plus de 800 chantiers sont prévus en 2017 alors que 220 millions $ ont été investis pour changer plus de 200 km de routes, ce à quoi s'ajoutent les chantiers du Ministère des Transports.