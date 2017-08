Un septuagénaire manque à l'appel

Agence QMI 30-08-2017 | 04h32

MONTRÉAL | Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a demandé l'aide du public, mercredi, afin de retrouver un homme de 73 ans porté disparu depuis 9 h, mardi matin.

Pati Mongingi est un homme noir de 1,65 m (5 pi 5 po) et 77 kg (170 lb) qui a les cheveux courts poivre et sel et les yeux bruns.

Il a été vu pour la dernière fois au centre d'achats de la Place Vertu.

Sa famille a des raisons de craindre pour sa sécurité puisqu'il doit prendre de la médication pour le diabète et qu'il ne l'a pas avec lui. Toujours selon elle, le septuagénaire pourrait avoir un début d'Alzheimer puisqu'il aurait parfois des pertes de mémoire.

Il se déplacerait au volant d'un PT Cruiser 2010 de couleur noire, dont l'immatriculation est B96 AVB.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 9-1-1.