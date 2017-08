Bilan météo: l'été 2017 à oublier

Agence QMI 27-08-2017 | 16h02

L'été 2017 a été très difficile et est à oublier pour la majorité des Québécois en raison de la météo changeante.

Au cours des derniers mois, le mot canicule a été très peu prononcé si on considère qu'à Montréal la journée la plus chaude cette année a été celle du 18 juin avec une température recensée de 32,1°C, soit près de deux degrés de moins que les 33,8°C du 5 août 2016 qui avait été la journée la plus chaude de l'an dernier.

«Nous sommes venus à la plage une dizaine de fois l'année dernière, mais cette année c'est notre deuxième journée», a raconté à TVA Nouvelles dimanche une mère de famille à la plage d'Oka.

Seulement quatre journées de plus de 30°C ont été comptabilisées cet été comparativement à 17 pour 2016.

«C'est le premier jour et le dernier jour de plage», a ironisé un plaisancier à la caméra de TVA Nouvelles. «Cet été va être (reléguer aux) oubliettes», a-t-il dit.

Trop de pluie et de grêle

Dans la grande région de Montréal, la pluie tombée a excédé la moyenne pour une saison estivale. Au total, 336 mm de pluie sont tombés: 135 en juin, 125 en juillet et 76 en août.

La grêle a fait beaucoup de dommages aussi au Québec puisqu'on a recensé sept jours de grêle en 2017. La moyenne est d'une seule journée.

Selon un météorologue d'Environnement Canada, le scénario de 2017 pourrait se répéter dans les prochaines années avec une météo changeante, des températures extrêmes, de la pluie et parfois du soleil.