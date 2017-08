Quand le fentanyl voyage par Postes Canada C'est le début de la crise du fentanyl au Québec Le nombre de décès dus au fentanyl en Alberta se stabilise

Agence QMI 22-08-2017 | 15h49

Les trafiquants ne manquent jamais d'idées pour se procurer de la drogue, l'importer au Canada et la revendre dans la rue. Ils se tournent vers l'Asie pour se procurer du fentanyl, puis vers Postes Canada pour transporter leurs précieux colis.

Des sources ont expliqué à TVA Nouvelles que les trafiquants s'alimentent à partir de la Chine sur le marché noir afin de s'approvisionner en petites quantités.

Les molécules de fentanyl sont transformées en Asie et insérées dans des cartouches d'encre. La drogue est ensuite acheminée vers le Canada par la poste, où elle se retrouve au centre de tri de Postes Canada dans l'arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal.

Le fentanyl est une drogue utilisée légalement, un puissant opioïde, pour soulager les gens en phase terminale, mais elle se retrouve maintenant dans la rue illégalement.

Inquiétude

Les employés de Postes Canada sont inquiets puisqu'une dose infinitésimale de fentanyl par contact cutané pourrait provoquer une surdose.

TVA Nouvelles a appris que des discussions sont en cours afin de doter les installations de Postes Canada de trousses de Naloxone qui permet de contrecarrer les effets de la drogue et d'empêcher la surdose.

Vendredi dernier uniquement, sept cas de surdoses au fentanyl ont été rapportés à Montréal. Rapidement, les policiers du SPVM ont arrêté les présumés trafiquants auprès desquels se seraient approvisionnés les usagers de drogue qui ont fait des surdoses.

«Nous ne parlons pas pour l'instant de crise. Nous ne vivons pas la même situation dramatique qui se vit ailleurs aux États-Unis et dans l'Ouest canadien. On est loin d'atteindre des chiffres aussi importants», a nuancé Karine Paquette, commandante du Centre d'enquête est du SPVM qui assure que le corps policier est aux aguets et préoccupé de la situation.