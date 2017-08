Les Hells se font voir au Thunder Bike Show

Agence QMI 19-08-2017 | 13h49

SAINT-PIE | De nombreux Hells Angels et autres motards étaient attendus samedi au Thunder Bike Show, un rassemblement de motocyclistes qui a lieu à la piste de course Sanair de Saint-Pie, non loin de Saint-Hyacinthe.

En milieu de journée, on ne notait pas d'activité notable sur le site de l'événement. Quelques motards portant les couleurs de groupes sont arrivés en début de journée.

Les organisateurs ont interdit aux journalistes d'accéder au site.

La couverture médiatique de l'événement aurait nui à l'assistance, a confié un des organisateurs, rencontré par TVA Nouvelles. Vendredi, moins de spectateurs que prévu se seraient présentés à Saint-Pie.

Selon lui, quelques membres en règle de groupes criminalisés sont sur place avec leurs insignes, mais il s'agit d'une minorité des participants. Il s'agit d'une fin de semaine ouverte à tous les motocyclistes, a-t-il rappelé.

Parmi les activités proposées à l'événement, on retrouve entre autres des concerts (Jonas, David Usher, groupes hommages à Metallica et AC/DC), une exposition de motos ainsi que des concours de «wet t-shirts», de bras de fer et de changement de pneus.

On y trouve aussi la roulotte Support 81 Montreal, qui avait causé la controverse à l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe au début du mois. Rappelons que les tenanciers de ce commerce vendent de la marchandise sur laquelle on appelle à supporter les Hells Angels, le 81 représentant les initiales du club selon leur position dans l'alphabet.

Selon ce que TVA Nouvelles a appris, le camion contenant le matériel du kiosque a été intercepté après son départ sur l'autoroute 55 par les policiers parce qu'il ne lui était pas permis de circuler.