North Hatley accueille les Clinton aujourd'hui Plusieurs attraits touristiques pour les Clinton dans le secteur de North Hatley North Hatley: sécurité extrême pour la visite des Clinton

Agence QMI 13-08-2017 | 10h49

Le Manoir Hovey, situé à North Hatley dans les Cantons de l'Est, accueille dès aujourd'hui Hillary et Bill Clinton ainsi que leur fille Chelsea accompagnée de ses deux enfants.

Cette visite prestigieuse force le déploiement de mesures de sécurité exceptionnelles. Ainsi, les services secrets américains et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont déjà scruté le terrain du manoir et des policiers seront placés au bord des routes, dans les bois et dans les alentours de l'hôtel.

«C'est un ballet qui est très, très bien chorégraphié et pour que [les Clinton] aient la quiétude ça prend beaucoup de personnes autour d'eux pour s'assurer que ça va bien se passer», explique l'enquêteur retraité de la Sûreté du Québec, Paul Laurier.

«La sécurité c'est bien quand ça ne paraît pas pour les gens qui la vivent de l'interne», précise-t-il.

Qui paye?

Il y aura bien sûr un coût important relié aux mesures de sécurité déployées. Qui paye? Le Canada ou les États-Unis?

«Ça fait partie d'une entente bilatérale entre les pays, la GRC va prêter assistance aux services secrets comme lorsqu'il y a déplacement d'un officiel canadien à l'étranger», dit M. Laurier.

Au cours des dernières années, le Manoir Hovey (Hôtel 5 étoiles et 4 diamants) a reçu de nombreuses personnalités connues: des acteurs, des princes, des politiciens du monde entier.

Le Manoir Hovey vient d'être listé en 27e position des «Top 100 Hôtels au Monde» par le magazine Travel + Leisure et est 2e position parmi les «Meilleurs Hôtels de Villégiature au Canada»!

Invitée par la romancière Louise Penny, qui réside dans la région, la famille Clinton doit séjourner pendant une semaine au Manoir Hovey.