Une véritable scène d'horreur, selon des témoins

Agence QMI 31-07-2017 | 11h04

POINTE-CALUMET - Des résidents du quartier où s'est produit un accident mortel dimanche à Pointe-Calumet, dans les Laurentides, ont dû faire face à l'horreur.

En milieu d'après-midi, dimanche, la police a pris en chasse une voiture à la conduite erratique, avant de la perdre de vue à cause de sa vitesse élevée. Le jeune homme au volant, accompagné de deux passagers, a terminé sa course folle après avoir tué un piéton et embouti un poteau d'Hydro-Québec.

Le jeune chauffard et ses deux passagers, un homme et une femme, ont été arrêtés, et le Bureau des enquêtes indépendantes s'est saisi de l'enquête pour faire la lumière sur cet événement.

Plusieurs témoins ont accouru sur les lieux, où ils ont eu une véritable vision d'horreur, à la mesure du drame qui venait de se produire.

«Tout à coup, on entend un bruit assez infernal parce que c'était sur le poteau électrique, l'arbre, tout ça... On se met à courir et lorsqu'on arrive, on voit que le conducteur veut se sauver, alors ma femme, mon fils crient: ''Il veut se sauver! Il veut se sauver!'' Le monsieur part vers le parc, un peu plus loin», a raconté à TVA Nouvelles Guy Chagnon, qui habite près de l'endroit où s'est produit l'accident.

Arrivé sur les lieux, M. Chagnon a vu des choses qui risquent de le hanter longtemps.

«Quand j'ai ouvert la porte, il était là. Tu voyais juste un corps entre les deux. Au début, on pensait même que c'était un petit enfant qui était pris... Les personnes [dans la voiture] étaient toutes ensanglantées», a-t-il poursuivi. Sous la force de l'impact, le corps de la victime a effectivement été scindé en deux.

Son fils, parti à la poursuite du conducteur fugitif à pied, «n'osait pas trop, trop», l'homme qu'il poursuivait étant lui aussi couvert de sang.

La jeune passagère du véhicule, visiblement sous le choc, a confié à Claude Bergeron, la conjointe de M. Chagnon, qu'ils avaient consommé de l'alcool.

Selon plusieurs témoins, le véhicule fautif roulait à plus de 100 kilomètres à l'heure, dans un quartier résidentiel où la vitesse est limitée à 40 km/h.