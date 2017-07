Boisvenu veut un registre public des prédateurs sexuels

Agence QMI 30-07-2017 | 11h05

Cela fera dix ans, lundi, que la jeune Cédrika Provencher a été enlevée à Trois-Rivières. Malgré le temps qui passe, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu garde espoir qu'un jour, le coupable soit puni.

«Moi je suis convaincu que chaque jour, les policiers travaillent dans ce dossier et c'est une question de temps, lorsqu'on a un suspect en vue, pour que cette personne soit arrêtée», dit celui qui a fondé l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues (AFPAD).

Même s'«il reste du travail à faire», le sénateur Boisvenu loue le travail des policiers, qui, dit-il, «s'est grandement amélioré au cours des dix dernières années» dans les cas de disparition.

«Une disparition est maintenant considérée comme criminelle dès le début, on n'attend pas plusieurs journées avant de se poser la question si c'est un enlèvement ou une fugue, on considère immédiatement la possibilité d'un acte criminel et on agit beaucoup plus rapidement ce qui donne la possibilité de résoudre la disparition aussi plus rapidement.»

Un registre attendu

Pierre-Hugues Boisvenu déplore toutefois que le Québec ne se soit toujours pas doté d'un registre public des prédateurs sexuels.

«Le Québec a pris beaucoup de retard sur les autres provinces anglophones où là on a donné aux parents et familles des outils pour prévenir ce type d'enlèvement quand on demeure dans un environnement où il y a beaucoup de prédateurs sexuels qui sont remis en liberté (...) et on le voit il y a beaucoup plus d'arrestations préventives dans ces provinces-là».

Les pédophiles mieux protégés

Selon lui, les pédophiles sont carrément mieux protégés que les enfants au Québec.

«On pense que tous les gens qui ont un problème de déviance sexuelle peuvent être réhabilités et que de rendre publiques certaines informations sur ceux qui sont à risque va nuire à leur réinsertion sociale, donc c'est vraiment un choix que le Québec fait de mieux protéger les pédophiles que les enfants.»

Le sénateur Boisvenu doit rencontrer le ministre Jean-Marc Fournier pour discuter de la possibilité de créer au Québec un système semblable à celui de l'Ontario où les corps policiers se partagent toutes les informations concernant les prédateurs sexuels.