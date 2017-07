Un incendie détruit deux résidences à Terrebonne

Agence QMI 29-07-2017 | 10h02

TERREBONNE - Deux résidences ont été complètement détruites par le feu tôt samedi matin à Terrebonne, dans Lanaudière.

Le brasier s'est déclaré peu après 5 h 30 dans une maison du Croissant du Chenal avant de se propager rapidement à la maison voisine. Les flammes menaçaient une troisième résidence, mais l'intervention des pompiers a permis de limiter les dommages.

Stéphane Demers, un homme qui a été témoin de l'incendie, a d'ailleurs transmis via la page Facebook de TVA Nouvelles des photos et une vidéo du brasier.

«À l'arrivée des pompiers, de 4 à 5 minutes après l'appel, on avait déjà un embrasement généralisé au niveau du bâtiment du centre et on avait une propagation au niveau du bâtiment de droite», a confirmé le chef de division des pompiers de Terrebonne, Éric Harnois.

Les sapeurs de Terrebonne ont dû faire appel à leurs confrères de Blainville et de Repentigny pour maîtriser l'incendie.

Heureusement, personne n'a été blessé.

«C'est un citoyen qui se promenait qui a alerté les résidants des deux résidences, a ajouté M. Harnois. Heureusement, tous les gens ont été capables d'évacuer; on ne note aucun blessé. On a été capable de se concentrer à notre arrivée sur le combat de l'incendie et non sur le sauvetage ou l'évacuation.»

Selon les pompiers, les dommages sont évalués à 600 000 $.