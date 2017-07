Deux personnes coffrées pour la vente de fentanyl et de méthamphétamine

Agence QMI 27-07-2017 | 17h20

MONTRÉAL - Un homme et une femme qui seraient impliqués dans la vente de fentanyl et de méthamphétamine en Ontario ont été épinglés mercredi à Sainte-Sophie, dans les Laurentides, par l'Escouade régionale mixte Rive-Nord.

Jonathan Payeur, 31 ans, et Jade Brunet-Paquette, 23 ans, ont défilé devant un juge, jeudi, au palais de justice de Saint-Jérôme, pour répondre à des accusations de possession de stupéfiants et de possession dans le but d'en faire le trafic.

Au cours d'une perquisition dans une maison, les policiers ont confisqué 1000 comprimés de méthamphétamine, quatre armes à feu, une arbalète et une petite quantité de haschisch, ont précisé les policiers, en mentionnant que l'enquête demeure ouverte, si bien que d'autres accusations pourraient éventuellement s'ajouter au dossier des deux prévenus.

Toute information sur la production et le trafic de stupéfiants peut être transmise à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.