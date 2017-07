Recherché pour avoir pointé une arme vers un autre conducteur

Maxime Deland 21-07-2017 | 16h08

Les enquêteurs des crimes majeurs de la Sûreté du Québec (SQ) ont rendu public vendredi le portrait-robot d'un homme ayant braqué une arme à feu sur un automobiliste le mois dernier, à Terrebonne, dans Lanaudière, lors de ce qui semble être un épisode de rage au volant.

Le 15 juin, vers 11 h, deux véhicules circulaient sur l'autoroute 640 Est. «À la suite de divers comportements routiers dangereux, les deux véhicules se seraient immobilisés dans la bretelle Urbanova, au kilomètre 32», a indiqué la sergente Ingrid Asselin, porte-parole de la SQ.

L'un des deux hommes aurait à ce moment dégainé ce qui semblait être une arme de poing et l'aurait pointé sur l'autre conducteur, sans toutefois ouvrir le feu. Le suspect a ensuite pris la fuite.

Selon les autorités, l'homme recherché circulait à bord d'une fourgonnette de marque Dodge Caravan grise, dont le modèle daterait de 2008 à 2010.

L'individu serait âgé entre 25 et 32 ans, mesurerait environ 1,82 mètre (6 pi) et pèserait plus ou moins 82 kg (180 lb).