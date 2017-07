Un détenu s'évade d'un pénitencier de Laval

Maxime Deland 21-07-2017 | 16h01

Un détenu de 52 ans qui purgeait une peine de 32 mois d'emprisonnement pour incendie criminel s'est évadé jeudi d'un pénitencier à sécurité minimale de Laval.

C'est lors du dénombrement de fin de soirée, un peu avant 23 h, que les agents correctionnels ont découvert que Luc Paquette manquait à l'appel.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a immédiatement communiqué avec les corps policiers environnants, ainsi qu'avec la Sûreté du Québec (SQ), et un mandat d'arrestation a été lancé contre lui.

Le SCC n'a pas fourni davantage d'information quant aux circonstances entourant l'évasion du détenu. Une enquête a été ouverte à ce sujet.

Paquette purgeait une peine de deux ans et huit mois pour incendie criminel, possession de matières incendiaires, possession de biens criminellement obtenus, vol et possession d'outils de cambriolage, notamment.

Par le passé, il a déjà été emprisonné pour vol qualifié, déguisement dans un dessein criminel, de même que possession et usage d'une arme à feu.

Luc Paquette mesure 1,73 mètre (5 pi 8 po) et pèse 98 kg (217 lb). Il a le teint pâle, les yeux bruns et les cheveux gris.

Il a plusieurs tatouages: les mots «Nathalie» et «Playboy» sur l'abdomen, un symbole tribal dans le dos et au bras gauche, un coeur avec une fleur sur le côté droit du torse et sur le côté gauche, on peut y lire le mot «Playboy» en rouge.

Toute personne détenant de l'information pouvant permettre de retrouver Luc Paquette est invitée à communiquer avec le service de police de sa municipalité.