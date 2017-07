Toronto: des employés d'une agence de transport accusés de fraude

Agence QMI 21-07-2017 | 12h26

TORONTO - Dix employés de la Commission de transport de Toronto (CTT) font face à des accusations criminelles relativement à une présumée fraude d'assurance estimée à plusieurs millions de dollars.

La police de Toronto a annoncé jeudi après-midi que l'enquête a été ouverte après une plainte déposée en 2015 par la CTT et la compagnie d'assurance Manuvie au sujet de présumées fausses réclamations médicales soumises par Healthy Fit, une clinique d'orthèses de Toronto.

Certains des services facturés à Manuvie n'auraient pas été prodigués aux employés ayant pris part à ce système frauduleux. Healthy Fit et les employés concernés auraient partagé ensuite les paiements de l'assureur.

Le propriétaire de la clinique, Adam Smith, et un employé ont été accusés de fraude et de conspiration.

De son côté, la CTT a fait savoir dans un communiqué qu'à ce jour 150 employés ont été renvoyés ou ont démissionné afin d'éviter tout licenciement. Ce sont des dénonciations faites par l'entremise de la ligne d'intégrité de la CTT qui a déclenché cette affaire en 2014.

On estime la fraude à plus de 5 millions $.

Sur les 10 personnes accusées, neuf ont déjà quitté le CTT. L'un est toujours employé de l'agence, mais est en congé maladie. L'âge des suspects varie entre 32 ans et 58 ans, et chacun d'entre eux est accusé de fraude de plus de 5000 $. Ils ont comparu la semaine dernière.

«C'est incroyablement sérieux, a déclaré Brad Ross, le porte-parole de CTT, selon le «Toronto Sun». C'est de l'argent public et les gens seront tenus responsables.»

Le stratagème aurait également été utilisé par des employés de la Ville de Toronto pour une fraude alléguée de 96 000 $.