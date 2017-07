Un vol de parapluie qui tourne mal

Agence QMI 17-07-2017 | 04h52

MONTRÉAL - Un homme a subi des blessures sérieuses après avoir été frappé par un objet contondant peu après minuit, dans la nuit de dimanche à lundi, sur la rue Resther dans l'arrondissement Le Plateau-Montréal après avoir tenté de résister à un vol de parapluie.

Au début de la nuit, la pluie tombait sur Montréal et deux hommes de 21 ans et 29 ans, qui ne voulaient pas se faire mouiller, ont tenté de voler un parapluie à deux hommes de 36 et 31 ans.

Ces derniers ont résisté et un conflit a éclaté. L'altercation a rapidement viré en bagarre et les deux plus jeunes ont finalement frappé leurs assaillants à l'aide d'un objet contondant, a expliqué Andrée-Ann Picard, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

L'homme de 36 ans a été transporté à l'hôpital avec des blessures sérieuses, mais elles ne mettraient pas sa vie en danger. L'autre victime a subi des blessures mineures et n'a pas été dirigée vers un centre hospitalier, il a pu raconter sa version des faits sur place.

Les deux suspects ont rapidement été localisés par les policiers et ils ont été transportés dans un centre de détention pour y subir des interrogatoires. Les policiers recherchent l'arme du crime.

Un périmètre de sécurité a été érigé entre l'avenue Mont-Royal et la rue de Bienville.