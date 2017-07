Le corps de la femme disparue dans la rivière L'Assomption, dimanche, a été retrouvé

Agence QMI 10-07-2017 | 22h33

NOTRE-DAME-DE-LOURDES | Le corps d'Isabelle Nolet emportée par les eaux de la rivière L'Assomption, au nord de Joliette, dans Lanaudière, dimanche matin, a été retrouvé lundi en fin d'après-midi.

Mme Nolet a été aperçue inanimée tout près de la plage du camping de Sainte-Mélanie où elle avait été vue la dernière fois. C'est un citoyen de Notre-Dame-de -Lourdes, de l'autre côté de la rivière, qui l'a aperçue près de sa résidence et qui a appelé le 911 vers 16 h 30. D'intenses recherches avaient été effectuées en vain toute la journée dimanche ainsi que lundi afin de la localiser.

La Sûreté du Québec n'avait pas confirmé dans l'immédiat l'identité de la personne retrouvée dans la rivière lorsque la découverte a été médiatisée; ce n'est que quelques heures plus tard que le corps policier a indiqué qu'il s'agissait bel et bien de Mme Nolet, une résidente de Repentigny âgée de 36 ans et mère de trois enfants. Le décès a été confirmé à l'hôpital moins de deux heures après la découverte du corps.

La disparition de Mme Nolet avait été signalée par son conjoint à 6 h dimanche matin. Elle avait été aperçue vivante pour la dernière fois deux heures plus tôt par un résident du camping alors qu'elle se baignait dans la rivière. L'homme ne s'était pas inquiété puisque tout semblait aller bien étant donné qu'elle l'avait salué de la main.