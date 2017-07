Homme recherché pour actions indécentes et agression sexuelle dans le métro

Agence QMI 06-07-2017 | 10h47

MONTRÉAL - Un homme qui serait relié à trois dossiers d'agression sexuelle et d'actions indécentes est activement recherché à Montréal.

La police de la métropole demande l'aide du public pour le retrouver.

Le suspect aurait commis les gestes obscènes au début du mois de juin. Les crimes auraient eu lieu le 2 juin dans un commerce de la rue Jean-Talon Est, dans le secteur de Saint-Léonard; le 10 juin à la station de métro Honoré-Beaugrand et le 13 juin, dans les stations Angrignon et Snowdon.

Toutes les victimes présumées sont des femmes.

Le suspect recherché dans cette affaire est âgé entre 40 et 50 ans. Il mesure environ 1,83 mètre (6 pi) et pèse plus ou moins 85 kg (185-190 lb). Il a les cheveux longs gris attachés en queue de cheval.

Toute personne détenant de l'information au sujet de cet homme est invitée à communiquer avec Info-Crime, au 514 393-1133.