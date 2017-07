Incidents à la fête du Canada à Halifax: cinq militaires suspendus par les Forces armées

Agence QMI 05-07-2017 | 12h00

HALIFAX, Nouvelle-Écosse - Les cinq militaires qui ont perturbé samedi une cérémonie autochtone à Halifax, en Nouvelle-Écosse, lors de la fête du Canada, ont été suspendus par les Forces armées canadiennes.

«Les membres impliqués seront retirés de l'instruction et n'effectueront plus leurs tâches pendant que nous enquêtons et examinons les circonstances. Leur avenir militaire est assurément en doute», a annoncé le chef d'état-major de la Défense, le général Jonathan Vance, mardi soir, par communiqué.

Il a d'ailleurs demandé pardon pour les gestes posés par ces jeunes militaires qui ont pacifiquement joué les trouble-fêtes pour une cérémonie dénonçant les atrocités commises contre les autochtones par Edward Cornwallis, le fondateur d'Halifax en 1749 et gouverneur britannique de Nouvelle-Écosse à l'époque.

«Au nom des Forces armées canadiennes, je m'excuse auprès des peuples autochtones pour le comportement de certains membres qui ne représentent aucunement le reste des fiers hommes et femmes au service de notre pays. Je m'attends à mieux», a mentionné Jonathan Vance.

«J'ai en horreur tout geste irrespectueux posé par un membre des Forces armées canadiennes à l'égard des gens et des cultures que nous estimons au Canada», a précisé le général, qui a qualifié cet incident de «déplorable».

Les cinq militaires visés, qui n'étaient pas en uniforme, auraient perturbé la cérémonie en chantant notamment «God Save the Queen». Ils ont accusé les participants à la cérémonie de manquer de respect envers Edward Cornwallis, puisque l'événement se produisait devant sa statue à Halifax. L'échange, qui a été filmé, aurait duré une dizaine de minutes avant que les militaires quittent les lieux.