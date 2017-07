Canada: des millions de dollars en dédommagement à un ex-détenu de Guantanamo

AFP 04-07-2017 | 11h30

Le gouvernement canadien présentera des excuses et versera plusieurs millions de dollars à un ancien détenu de Guantanamo, Omar Khadr, capturé à l'âge de 15 ans en Afghanistan et emprisonné pendant 13 ans, selon les médias canadiens.

Omar Khadr, Canadien détenu pendant 10 ans à la prison de Guantanamo avant d'être transféré au Canada et libéré sous conditions en 2015, obtiendra au moins 10 millions de dollars de dédommagement du gouvernement fédéral pour les mauvais traitements subis pendant sa captivité, indiquent mardi les quotidiens Globe and Mail et Toronto Star, citant des sources anonymes.

Omar Khadr était devenu le plus jeune détenu de la prison de Guantanamo après sa capture en Afghanistan en 2002 et son transfert vers la prison américaine à Cuba.

Il avait été condamné en 2010 à huit ans de prison pour avoir jeté une grenade sur les forces armées américaines en Afghanistan, tuant un sergent.

Après près de huit ans passés à Guantanamo, M. Khadr a obtenu en 2010 son extradition vers le Canada contre des aveux faits auprès des États-Unis.

Il avait été transféré en 2012 dans une prison de haute sécurité au Canada. Ses avocats s'étaient battus pendant plusieurs années pour faire reconnaître son statut de mineur au moment des faits, ce que la Cour suprême du Canada avait finalement fait une semaine après sa libération conditionnelle en 2015.

Ses avocats réclamaient 20 millions de dollars (13,6 millions d'euros) au gouvernement canadien, estimant que ses droits en tant que prisonnier avaient été bafoués.

Interrogé par l'AFP, le cabinet du Premier ministre canadien Justin Trudeau a indiqué ne pas pouvoir confirmer ces informations de presse.

Un porte-parole du ministère de la Sécurité publique a précisé qu'en raison de la nature «strictement confidentielle» du processus de règlement, «le gouvernement n'est pas en mesure de fournir un commentaire additionnel sur ce dossier.»

Interrogé à ce sujet mardi au cours d'une visite en Irlande en amont du G20, Justin Trudeau a déclaré que le «processus judiciaire en cours» durait «depuis plusieurs années» et qu'il s'attendait à une conclusion prochaine.