Les étudiants canadiens plus susceptibles de financer leurs études

Agence QMI 29-06-2017 | 07h19

VANCOUVER | Les étudiants canadiens sont les plus susceptibles de financer leurs propres études postsecondaires, c'est ce que révèle une étude de la HSBC publiée jeudi.

Ainsi, 76 % des parents canadiens disent contribuer aux études postsecondaires de leur enfant. 42 % des étudiants sondés disent aider au financement de leurs études. Ce pourcentage est le plus élevé parmi tous les pays interrogés et de la moyenne mondiale de 15 %.

«La bonne nouvelle, c'est que les Canadiens adoptent une approche proactive pour financer les études de leur enfant. Il est essentiel de tirer avantage des régimes enregistrés d'épargne-études ou des programmes de bourses d'études, mais il est possible d'en faire encore plus», a constaté Larry Tomei, vice-président à la direction à la Banque HSBC Canada.

L'étude également que 77 % des parents au Canada affirment être optimistes et pensent que leurs enfants réaliseront leur potentiel. Un pourcentage qui reste tout de même moins élevé que les parents en Asie (88 % en Indonésie, 87 % en Inde, 84 % en Chine) mais plus élevé que dans d'autres pays occidentaux (72 % au Royaume-Uni, 73 % en Australie et 42 % en France).

Aussi, 25 % des parents canadiens envisageraient d'envoyer son enfant faire des études postsecondaires à l'étranger, ce qui en dessous de la moyenne mondiale de 41 %. Concernant la destination, 61 % penseraient aux États-Unis, 49 % au Royaume-Uni et 28 % en France.

Cette étude a été menée auprès de 8481 parents répartis dans 15 pays.