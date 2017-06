Les papas moins célébrés que les mamans

Agence QMI 18-06-2017 | 07h40

La fête des Pères a lieu dimanche au Canada. Une journée spéciale qui reste beaucoup moins fêtée que celle des Mères. Pourtant, 49 % des Canadiens s'accordent à dire que les pères s'intéressent à leur célébration, c'est ce que révèle un sondage réalisé par le site RetailMeNot.ca.

Sept Canadiens sur dix admettent que les pères ne reçoivent pas autant de marques de reconnaissance à la fête des Pères que les mères.

Le sondage, réalisé auprès de 1514 adultes, montre que 40 % des pères seront probablement contrariés d'avoir été négligés ce jour là.

Même constat du côté des dépenses: les Canadiens prévoient de dépenser en moyenne 136 $ pour leur papa contre 184 $ pour leur maman.

Le choix du cadeau semble être aussi beaucoup plus compliqué quand il s'agit du père.

Les principaux cadeaux seront une carte de souhaits, un dîner à l'extérieur ou une carte-cadeau.

Des idées de cadeaux

«En général, les pères demandent peu. En fait, le cadeau numéro un qu'ils souhaitent offrir pour la fête des Pères est un simple dîner à la maison, en précisant qu'ils veulent passer du temps en famille.

Pourquoi ne pas aller plus loin et lui donner un cadeau qui vous réunira, comme une paire de gants de baseball ou un système GPS pour profiter d'un voyage en famille», conseille Sara Skirboll, experte magasinage et tendances chez RetailMeNot.

Mme Skirboll propose aussi de profiter du 150e anniversaire du Canada pour planifier une randonnée ou une excursion. Et pour lui offrir un cadeau qu'il convoite, regrouper des fonds avec les autres membres de la famille sera sans doute la meilleure façon d'y arriver. Pour profiter de la saison estivale, pourquoi ne pas lui offrir des articles à griller et organiser un barbecue en famille.