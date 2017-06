Un restaurant de Saint-Henri frappé par des vandales

Agence QMI 15-06-2017 | 13h43

MONTRÉAL - Le restaurant 3734, qui venait à peine de célébrer son premier anniversaire a encore été victime de vandalisme, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Selon la publication Facebook de la page du commerce situé sur la rue Notre-Dame, dans Saint-Henri, la vitrine du local a été défoncée, et tout l'intérieur du restaurant a été aspergé de peinture blanche.

Les auteurs des méfaits seraient probablement contre l'embourgeoisement du quartier.

«Nous venons tout juste de souffler notre première bougie. Nous sommes fiers d'avoir une équipe en or. Nous sommes fiers de faire partie du quartier Saint-Henri. Nous sommes fiers de faire partie de la solution. Nous sommes pour le dialogue. Et en plus !! Nous sommes ouverts ce soir», peut-on lire sur la page Facebook du 3734.

Sans s'apitoyer sur leur sort, les restaurateurs soulignent avec une pointe d'humour que «d'un point de vue artistique : c'est assez joli !!!»

Le même établissement avait été ciblé l'année dernière. Des manifestants vêtus de noir avaient été vus en train de courir sur la rue Notre-Dame. Ils avaient volé de la nourriture «des riches» pour la redonner «aux pauvres».

Le copropriétaire du commerce Maxime Tremblay n'a pas l'intention de se laisser abattre et compte ouvrir le restaurant dès jeudi soir.

«Je pense qu'ils ont bien choisi ça dans le sens où on se retrouve un peu isolés, on peut juste subir, ça fait un symbole, ils espèrent que ça va apeurer peut-être les gens, les personnes qui veulent s'installer ici, mais vraisemblablement, ça ne va pas arriver», a expliqué Maxime Tremblay à TVA Nouvelles.

Selon l'enregistrement de la caméra de surveillance, le vandalisme aurait été commis vers 2 h du matin. C'est vers 6 h du matin que le tout a été découvert.

Des travaux sont en cours sur la rue Notre-Dame, et cela aurait pu contribuer à réduire la présence policière près du commerce, et les vandales en auraient peut-être profité.