La loi sur l'aide médicale à mourir contestée devant les tribunaux

Agence QMI 15-06-2017 | 09h23

Deux personnes lourdement handicapées contestent en Cour supérieure la constitutionnalité de la loi sur l'aide médicale à mourir, qui leur est refusée parce qu'ils ne sont pas en fin de vie.

Selon Jean Truchon et Nicole Gladu, la loi est discriminatoire, car elle contrevient à la Charte canadienne.

Les deux demandeurs remplissent toutes les conditions pour obtenir l'aide médicale à mourir, sauf une: celle d'être en fin de vie.

Jean Truchon, atteint de paralysie cérébrale, a été autonome et fonctionnel jusqu'à l'âge de 45 ans. Depuis 2012, le demandeur a complètement perdu l'usage de son seul membre fonctionnel, soit le bras gauche. Il est hébergé en CHSLD depuis, mais refuse de poursuivre une vie qui l'oblige à dépendre des autres. C'est alors que l'idée de mourir s'est installée graduellement en lui.

Il a pensé à plusieurs plans pour pouvoir mettre fin à ses jours. Par contre, ceux-ci s'avéraient tous cruels et inhumains. Il a ensuite fait une demande d'aide médicale à mourir, qui lui a été refusée.

Nicole Gladu est une survivante d'une forme paralysante aiguë de la poliomyélite de laquelle elle conserve de graves séquelles.

«Maintenant, mon corps ne me soutient plus», a-t-elle indiqué mercredi.

Elle a mené une vie active et épanouie, et ce, tant sur le plan personnel que professionnel. En 1992, un diagnostic de syndrome post-poliomyélite est posé à son égard.

Depuis la manifestation de cette maladie, la demanderesse a dû apprendre à vivre avec de nouvelles limitations physiques, de plus en plus importantes, et ce, à mesure que sa condition s'est détériorée. En raison du caractère irréversible de sa condition et de la dégradation de sa condition de santé, la demanderesse a évoqué la possibilité d'avoir recours à l'aide médicale à mourir. Elle souhaite pouvoir l'obtenir au moment où elle le désirera.

«Je suis habitée par une colère contre le gouvernement fédéral», a ajouté la septuagénaire.

Selon la Cour, les personnes atteintes d'une maladie grave et incurable qui éprouvent des souffrances physiques ou psychiques constantes, mais qui ne sont pas en de fin de vie, ne peuvent avoir accès à l'aide médicale à mourir.

Les demandeurs réclament que certains articles de la Loi québécoise et de la Loi C-14 soient déclarés inconstitutionnels afin de leur permettre de bénéficier de l'aide médicale à mourir, au moment choisi par eux-mêmes.