Des réponses aux examens du ministère ont-elles fuité en ligne?

Agence QMI 13-06-2017 | 00h36

Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a confirmé à TVA Nouvelles que des vérifications étaient en cours, lundi soir, afin de savoir si des réponses de certaines épreuves ministérielles de fin d'année du secondaire ont bel et bien fuité sur les réseaux sociaux.

En fin de journée, des centaines d'étudiants ont indiqué sur la page Facebook de TVA Nouvelles que des photos de certaines pages du corrigé de l'épreuve de mathématiques (séquence sciences naturelles) circulaient sur internet. Plusieurs se demandaient si des élèves avaient pu avoir accès aux réponses avant l'épreuve, qui a eu lieu lundi matin.

D'autres images montrant également des questions d'un examen d'histoire ont été partagées, mais il semble plutôt qu'il s'agissait de questions posées dans des examens des années antérieures.

L'attachée de presse du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport Sébastien Proulx, Marie B. Deschamps, a déclaré qu'une telle vérification était la procédure habituelle «dans de telles situations».

Elle n'a toutefois pas confirmé l'authenticité de ces images et n'a pas précisé non plus si des questions ou des épreuves seraient annulées à la suite de ces publications.

L'an dernier, le gouvernement Couillard avait décidé d'annuler une question à développement de l'examen d'histoire parce que celle-ci s'était retrouvée sur les réseaux sociaux avant le début de l'épreuve.