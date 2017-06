La croisière s'amuse ... avec une cinquantaine de chiens à bord!

Elisa Cloutier 11-06-2017 | 17h13

Près de 200 personnes ont profité du beau temps pour amener toutou en croisière sur le fleuve Saint-Laurent dimanche, à l'occasion de la 3e édition d'une «Croisière qui a du chien».



Quelque 50 chiens, petits et gros, sont montés à bord du Louis-Jolliet dimanche, pour aller profiter du fleuve Saint-Laurent en compagnie de leur maitre pendant 90 minutes.



Costumés et toilettés, les bêtes et leur maitre ont aussi pu assister à un défilé canin à bord. «Desfois, nous sommes trop sérieux dans la vie, je trouvais que cette croisière était une belle folie!» a lancé la porte-parole de l'événement, l'animatrice Clodine Desrochers, venue avec un de ses trois chiens, sa petite Juliette, un griffon bruxellois-Shih tzu, qui se préparait à parader.



Le gigantesque Léonberg Fred âgé de quatre ans, accompagné de son compatriote Slomo un petit chiwawa de deux ans avaient fait la route de Sainte-Victoire, près de Sorel pour participer à l'événement.

Pour leurs maitres Guy Chabot et Lyne Massé, il s'agissait d'une rare occasion de pouvoir inviter leurs chiens lors d'une activité.

«C'est rare que nous pouvons faire quelque chose avec les animaux, pour nous ils font partie de la famille», a indiqué Mme Massé.



«C'est amusant, je n'ai pas pu venir l'an dernier et je l'ai regretté toute l'année!» a lancé Denise Laurier, accompagnée de ses deux chiens.