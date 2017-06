Il sectionne un chevreuil en deux avec sa moto à Gatineau

AGENCE QMI 10-06-2017 | 14h27

GATINEAU | Un motocycliste de 19 ans de Gatineau peut s'estimer heureux de n'avoir subi aucune blessure majeure après avoir frappé violemment un chevreuil dans la nuit de jeudi à vendredi.

«Une collision entre une moto et un chevreuil et s'en sortir avec [une coupure au genou], c'est un miracle», a estimé Charles dans une entrevue à TVA Nouvelles.

Le jeune homme revenait du casino du Lac-Leamy et circulait sur le boulevard des Allumettières lorsqu'il a heurté l'animal. Sous la force de l'impact, le chevreuil a été sectionné en deux.

«Il faisait noir et il n'y a pas de lumières. Je ne pouvais pas voir très loin. J'ai vu une image d'un chevreuil en face de moi. Je pense l'avoir frappé sur le ventre. Quand j'ai ouvert les yeux, ma visière était pleine de morceaux d'intestins et de sang. Je n'ai pas perdu le contrôle de ma moto. J'ai essayé le frein avant et rien ne fonctionnait. J'ai réussi à m'immobiliser avec le frein arrière», s'est-il souvenu.

«Même si je n'ai pas été chanceux au casino, j'ai été très chanceux après ça», a ajouté Charles.