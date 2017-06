Antécédents judiciaires: congédié injustement, il obtient plus de 12 000 $

Agence QMI 07-06-2017 | 17h52

MONTRÉAL - Un homme qui estimait avoir été congédié en raison de ses antécédents judiciaires recevra plus de 12 000 $ en dommage et intérêt après avoir obtenu gain de cause devant le Tribunal des droits de la personne.

En libération conditionnelle totale depuis 2008, l'employé travaillait en 2013 pour une compagnie spécialisée dans le nettoyage de puisards et d'égouts. En plus de son casier judiciaire, il doit respecter plusieurs conditions, dont celle de ne pas sortir d'un périmètre de 50 kilomètres autour de son lieu de résidence.

Peu de temps après son embauche, l'employeur obtient des contrats dans d'autres villes du Québec et informe son employé qu'il devra donc se déplacer dans ce cadre. C'est à ce moment-là que le plaignant informe ce dernier de son casier judiciaire.

Après en avoir avisé son agente correctionnelle qui l'autorise finalement à accepter l'offre de son employeur, le plaignant apprend à sa grande surprise son congédiement. C'est alors qu'il décide de porter plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour discrimination fondée sur les antécédents judiciaires.

De son côté, l'employeur soutient que le travailleur a réclamé une augmentation de salaire pour le déplacement et que c'est parce qu'il n'avait rien d'autre à lui offrir comme tâche qu'il a mis fin à l'emploi.

Le juge Yvan Nolet du Tribunal des droits de la personne s'est rangé aux arguments du travailleur.

«Il était considéré comme un bon employé et, malgré cela, les défendeurs l'ont tout de même congédié parce qu'il avait un casier judiciaire et alors qu'il n'y avait pas de lien entre ce casier et l'emploi qu'il occupait», a indiqué le juge dans sa décision rendue en mai dernier.

Le juge a également accordé à l'employé 1627,36 $ à titre de dommages matériels, 6000 $ à titre de dommages moraux et 5000 $ à titre de dommages punitifs.

«Il est donc important de dénoncer ce type de comportement afin que les employeurs respectent l'article 18.2 de la [Charte des droits et libertés de la personne]», lit-on également dans la décision.

Plusieurs plaintes similaires

Dans un communiqué, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse s'est réjouie de la décision. Elle dit avoir reçu 45 plaintes fondées sur les antécédents judiciaires au cours de l'année 2015-2016, soit 6 % du total des plaintes reçues pour discrimination.

«Ce jugement confirme une pratique interdite par la Charte des droits et libertés de la personne, la discrimination fondée sur les antécédents judiciaires lorsque l'infraction commise n'a aucun lien avec l'emploi», a dit la présidente de la Commission, Me Tamara Thermitus.

«Nous espérons que cette décision convaincra les employeurs de l'importance d'éviter la stigmatisation des personnes qui ont de tels antécédents» a-t-elle ajouté.