De plus en plus d'incidents impliquant des drones au Canada

Agence QMI 06-06-2017 | 10h23

CALGARY - Le nombre d'incidents impliquant des drones augmente année après année à mesure que ces appareils gagnent en popularité, selon une étude menée à l'Université de Calgary.

Entre novembre 2005 et décembre 2016, 355 incidents impliquant un drone dans l'espace aérien canadien ont été signalés, avec une augmentation drastique à partir de 2013. Du nombre, 22,3 % des signalements concernent une rencontre en plein ciel entre un avion et un drone.

Bien que l'espace aérien soit généralement interdit aux drones au-delà de 400 pieds (122 mètres), 80,4 % des incidents rapportés impliquait un drone volait au-delà de cette altitude. Près de trois cas sur quatre concernaient un incident survenu à l'intérieur d'un rayon de 5 miles marins (9,26 km) d'un aéroport.

Bien que des aéromodélistes pratiquent leur passe-temps depuis des décennies sans problème, la commercialisation de drones bon marché et excessivement facile à contrôler à changer la donne. «L'usage des drones a monté en flèche et ça entraîne de nouveaux problèmes de sécurité», a expliqué Paul Nesbit, auteur de l'étude et doctorant en géographie, sur le site de l'Université de Calgary.

Selon M. Nesbit, de nouvelles mesures pourraient être mises en place pour faire diminuer le nombre d'incidents, comme l'éducation des propriétaires de drone, la mise en place de nouveaux règlements et l'utilisation de dispositifs pour limiter les capacités des appareils, notamment en les empêchant de voler trop haut.

L'étude a été publiée dans la «Revue des systèmes de véhicules télécommandées»