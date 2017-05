Blessé par arme blanche lors d'une échauffourée à Montréal

Agence QMI 28-05-2017 | 11h19

Un jeune homme de 18 ans a vraisemblablement été blessé à l'aide d'une arme blanche au cours d'une échauffourée entre un groupe de personnes au cours de la nuit de samedi à dimanche, à Montréal.

Une bagarre a éclaté vers 2 h 30 à l'angle de la rue Notre-Dame et de la 6e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Au cours de l'altercation, la victime a été blessée au bas du corps.

Le jeune homme est parvenu à se réfugier dans un bar situé à proximité, où il a été rejoint par les secouristes. Il a été transporté à l'hôpital, où l'on ne craint pas pour sa vie, a relaté Manuel Couture, porte-parole pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Selon les premières informations qui ont circulé tôt dimanche matin, l'homme avait été blessé par balle, mais le SPVM a précisé en milieu de matinée qu'aucun coup de feu n'avait été tiré lors de cet événement et que la victime avait été blessée par une arme blanche et non une arme à feu.

Des enquêteurs ont été dépêchés sur les lieux pour tenter de faire la lumière sur cet incident, mais la victime ne coopère pas beaucoup avec les policiers, a précisé le SPVM.