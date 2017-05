Granby: un directeur d'école violemment agressé par un élève

Agence QMI 26-05-2017 | 15h55

GRANBY - Un élève de l'école secondaire de la Haute-Ville à Granby devra faire face à de graves accusations de voies de fait et de menace pour avoir tabassé un membre de la direction de son école.

L'événement s'est déroulé mercredi alors que l'adolescent de 15 ans a frappé un directeur adjoint à la tête et au dos avec ses poings, dans un couloir de l'établissement.

L'élève refusait de le suivre dans un bureau où les policiers voulaient l'interroger au sujet d'une arme amenée à l'école. Une arme qui aurait les allures d'un fusil à air comprimé.

«C'est un cas isolé. En près de 30 ans de carrière, de mémoire, c'est la première fois que ça arrive. On va utiliser ce qu'on va recueillir comme information pour bonifier nos interventions pour l'avenir», a indiqué le directeur général de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, Éric Racine.

L'école a d'ailleurs fait parvenir une lettre aux parents des élèves le jour même de l'événement pour leur faire part de la situation.

«Cet après-midi, nous avons vécu une situation inattendue dans une classe. Un élève a posé des gestes violents envers une personne en autorité», a écrit la directrice, Anne-Marie Ménard, ajoutant que l'école avait prévu «toute l'aide nécessaire» pour les élèves qui en ressentiraient le besoin.

«Votre enfant, pouvant être affecté par cet événement, nous avons jugé utile de vous informer afin que vous puissiez lui fournir l'attention dont il a besoin. Prendre le temps de l'écouter, de le rassurer, de façon à ce que la vie reprenne son cours normal. C'est un événement inacceptable pour lequel nous dénonçons toute violence à l'école», a-t-elle ajouté.

La police de Granby a quant à elle invité quiconque à dénoncer les actes de violence.

«L'important, c'est de dénoncer et de ne pas accepter d'être victime de violence en restant silencieux et de ne pas le dire aux policiers ou à la direction de l'école. Dès que quelqu'un dénonce une situation, les policiers interviennent et appliquent la loi si nécessaire», a affirmé Guy Rousseau, du Service de police de Granby.

Le directeur adjoint de l'école a obtenu son congé de l'hôpital, mais a pris quelques jours de repos chez lui.

Quant à l'élève de 2e secondaire, il a été suspendu pour une période indéterminée. Il a été libéré sous promesse de comparaître et reviendra devant la justice le 20 juin prochain.