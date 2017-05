Locataires aînés: des organismes déplorent les menaces de discrimination de propriétaires

Agence QMI 26-05-2017 | 11h24

MONTRÉAL - Les locataires aînés doivent être défendus par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec (CDPDJ), estiment plusieurs organismes, dont le Réseau FADOQ et le Comité logement de la Petite Patrie, qui déplorent les menaces de discrimination de propriétaires.

Dans une lettre adressée à la Commission, 14 organismes lui demandent d'intervenir pour défendre les personnes aînées qui louent un logement. Ils s'interrogent notamment sur la situation potentiellement discriminatoire à l'égard des personnes âgées.

Les organismes se basent sur un sondage publié à l'hiver 2017 par la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ). «Ce sondage révèle que dorénavant, plusieurs propriétaires hésiteraient à louer un logement à des personnes aînées parce qu'elles sont protégées par la loi 492 adoptée il y a un an», a souligné vendredi Martin Blanchard, organisateur communautaire au Comité logement de la Petite Patrie.

Adoptée le 10 juin 2016, cette loi interdit l'expulsion des locataires de 70 ans et plus, ayant 10 ans d'occupation dans le logement et étant admissible au programme Habitations à loyer modique.

Les organismes déplorent également que dans un communiqué publié le 27 février dernier, la CORPIQ a indiqué: «[les aînés] étaient des locataires appréciés par l'ensemble des propriétaires, mais ça va changer».

Les organismes demandent donc à la CDPDJ de se prononcer sur la question.

«Au comité logement, nous pensons qu'il y a là une menace inacceptable et nous sollicitons à la Commission une rencontre pour déterminer les actions à entreprendre pour que cesse la discrimination envers les locataires aînés», a souligné M. Blanchard.

Marraine du projet de loi 492, l'ex-députée solidaire Françoise David estime que la CORPIQ «donne au public de fausses informations».

Pour sa part, le président du Réseau FADOQ, Maurice Dupont, n'a pas hésité à qualifier la situation d'«ignoble».

Dans son communiqué, la CORPIQ rejetait «les éventuelles accusations de discrimination dont pourraient être taxés les propriétaires réticents à louer à des aînés» et était d'avis que la loi «est venue dire que les locataires de 70 ans sont plus importants et ont plus de droits sur le logement que les propres membres de la famille du propriétaire. Voilà la véritable discrimination».