Construction: une grève générale le 24 mai, s'il n'y a pas d'entente

Agence QMI 16-05-2017 | 20h39

L'Alliance syndicale a demandé aux quelque 175 000 travailleurs de la construction qu'elle représente de se préparer pour la grève, la semaine prochaine.

«Pour débloquer les négociations, nous sommes obligés de demander à nos membres de se préparer pour la grève dès le 24 mai», a déclaré mardi Michel Trépanier, porte-parole de l'Alliance syndicale, dans un communiqué.

Les membres de l'Alliance tenaient mardi une assemblée extraordinaire en simultanée dans 11 villes du Québec, dont Montréal, Québec, Gatineau et Sherbrooke. Ils s'opposent notamment à l'abolition de la semaine de travail de cinq jours.

«Nous ne plierons jamais devant de telles demandes parce que nous défendons nos familles et notre dignité», a souligné M. Trépanier.

Plus tôt dans la journée, la ministre du Travail, Dominique Vien, a invité les parties à redoubler d'ardeur aux tables de négociations.

«La belle saison s'en vient, ce n'est pas le moment de mettre en péril l'économie du Québec, mais aussi d'embêter les citoyens avec une grève ou un lock-out», a dit la ministre dans un point de presse au terme d'une rencontre avec l'Association de la construction du Québec (ACQ).

Les mandats de grève dévoilés la semaine dernière avoisinent 95 % dans les quatre secteurs d'activité que sont la construction résidentielle, le génie civil et la voirie, l'industriel ainsi que l'institutionnel et le commercial.

Alors que les inondations se poursuivent dans plusieurs secteurs du Québec, la ministre du Travail a lancé ce message : «Nous aurons besoin de toute la force de travail des travailleurs de la construction [...] Il reste une semaine, en une semaine il peut se réaliser beaucoup de choses, nos conciliateurs ont encore des solutions à apporter aux deux parties, c'est la raison pour laquelle je les exhorte à se rendre à la table de négociations».

Contrats de travail échus

Les contrats de travail sont échus depuis le 30 avril dernier dans la construction. Le mandat des médiateurs du ministère du Travail est devenu un mandat de conciliation, ce qui a lancé un délai de 21 jours avant l'utilisation de moyens de pression.

Parmi les demandes patronales, on trouve le paiement des cinq premières heures supplémentaires à temps et demi plutôt qu'à temps double et la possibilité de faire travailler les ouvriers à temps simple le samedi en cas de journée perdue par le mauvais temps au cours de la semaine.

De leur côté, les syndicats réclament des mesures contre les briseurs de grève et l'ajout de clauses de rétroactivité dans les conventions.

L'Alliance syndicale prétend que les entrepreneurs économisent 8 millions $ par semaine depuis l'échéance des conventions collectives parce que les augmentations de salaire ne s'appliquent pas.

«L'Alliance syndicale nous a fait une offre finale et globale jeudi, sinon ce sera un conflit», a expliqué Éric Côté, conseiller aux affaires publiques de l'ACQ.

Construction: une grève générale le 24 mai, s'il n'y a pas d'entente

