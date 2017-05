La police diffuse la photo d'un homme recherché pour un meurtre récemment commis à Brossard

Agence QMI 15-05-2017 | 17h16

BROSSARD - La police est à la recherche d'un individu soupçonné d'être l'auteur d'un meurtre survenu à Brossard le 7 mai dernier.

Le suspect Akiem-Jamell Heath, un homme noir âgé de 30 ans, de Brossard, a indiqué lundi la Sûreté du Québec qui travaille en collaboration avec le Service de police de l'agglomération de Longueuil dans ce dossier.

Heath est recherché relativement au meurtre de Marchi-Karzazi Ader, un homme de 28 ans.

Il mesure 1,85 m (6 pi 1 po) et pèse 80 kg (176 lb). Il a les cheveux bruns courts et les yeux bruns, et porte une barbe courte au menton. Il s'exprime en anglais.

«Les policiers demandent aux personnes qui apercevraient cet homme de communiquer immédiatement avec le 911 et de ne pas tenter de s'en approcher», a précisé la SQ dans un communiqué, ajoutant que l'individu est considéré violent et armé.

Toute information pouvant permettre de le localiser peut être communiquée à la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.