Nombreuses fermetures de routes à cause des inondations

Agence QMI 14-05-2017 | 09h44

Le ministère des Transports et ses employés sont mobilisés afin de surveiller les structures et les routes pour l'ensemble de la province, dont certaines ont été complètement fermées en raison des inondations.

Voici la liste complète des routes fermées au Québec à la suite des inondations selon Québec511.

Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

- circulation en alternance sur la route 198 à la hauteur km 26, direction Ouest et Est, secteur Mont-Albert, durée indéterminée. Cause: inondation.

- fermeture de la route 299 entre km 10 et km 62, direction Sud et Nord, Cascapédia--Saint-Jules, durée indéterminée. Cause: inondation.

- fermeture de la route Heppel (pont) entre rang Ferdinand-Heppell Sud et route 132, direction Sud et Nord, Causapscal, durée indéterminée. Cause: inondation.

- circulation interdite aux véhicules lourds Route de Sainte-Paule entre route 132, Sayabec et route-195, Saint-René-de-Matane, direction Ouest et Est, durée indéterminée. Cause: inondation.

Côte-Nord

- circulation en alternance route 138 à la hauteur km 833, direction Ouest et Est, Godbout, durée indéterminée. Cause: inondation.

- fermeture route 138 entre Baie-Johan-Beetz et Aguanish, direction Ouest et Est, durée indéterminée. Cause: inondation.

- circulation en alternance route 138 entre Aguanish et Natashquan, direction Ouest et Est, durée indéterminée. Cause: inondation.

- circulation en alternance route 138 Entre Tête-à-la-Baleine et l'aéroport, direction Oest et Est, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, durée indéterminée. Cause: inondation.

Laurentides et Lanaudière

- circulation en alternance route 344 à la hauteur chemin des Châteaux, direction Ouest et Est, Saint-André-d'Argenteuil, durée indéterminée. Cause: inondation.

- fermeture chemin Robillard à la hauteur de la route 344, direction Sud et Nord, Saint-André-d'Argenteuil, durée indéterminée, détour réseau local. Cause: inondation.

- circulation en alternance Chemin des Châteaux à la hauteur de la route 344, direction Sud et Nord, Saint-André-d'Argenteuil, durée indéterminée. Cause: accumulation d'eau.

Mauricie et Centre-du-Québec

- circulation en alternance sur la route 155 à la hauteur km 97, direction Sud et Nord, La Tuque, durée indéterminée. Cause: inondation.

Montérégie

- fermeture Chemin des Outaouais entre montée Inter-Provinciale et rue Masson, direction Ouest et Est, Pointe-Fortune, durée indéterminée. Cause: inondation.

Outaouais

- fermeture route 307 entre l'autoroute 50 et l'avenue Gatineau, direction Sud et Nord, Gatineau, durée indéterminée. Cause: inondation.

- fermeture A-50 sortie 138 - route 307, direction Est, Gatineau, durée indéterminée. Cause: inondation.

- fermeture A-50 Sortie 138 - route 307..., direction Ouest, Gatineau, durée indéterminée. Cause: inondation.

- fermeture accès A-50 à la hauteur de la route 307, direction Est, Gatineau, durée indéterminée. Cause: inondation.

- fermeture accès A-50 à la hauteur de la route 307, direction Ouest, Gatineau, durée indéterminée. Cause : inondation.

- circulation en alternance Chemin des Presqu'îles à la hauteur rue Martin, direction Ouest et Est, Plaisance, durée indéterminée. Cause : inondation.

Saguenay-Lac-Saint-Jean

- circulation en alternance route 155 à la hauteur km 97, direction Sud et Nord, La Tuque, durée indéterminée. Cause: inondation.