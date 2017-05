Les proches de Karine Major espèrent un signe de vie Étrange disparition à Rimouski: le cellulaire de Karine Major retrouvé dans la région de Cacouna

Agence QMI 14-05-2017 | 08h59

RIMOUSKI | Le conjoint et les proches de Karine Major n'ont qu'un seul souhait: que la chimiste de 26 ans portée disparue depuis mardi à Rimouski donne signe de vie.

«[Je veux] simplement qu'elle revienne le plus rapidement à la maison. Je l'aime du fond du coeur. Lorsqu'elle va revenir à la maison, je ne suis pas intéressé à savoir pourquoi elle est partie. Tout ce que je veux c'est qu'elle revienne», a affirmé Alexandre Livernoche, le conjoint de Mme Major en entrevue à TVA Nouvelles.

«Elle a tellement d'ami(e)s et la famille qui l'aime et qui nous soutiennent. On va tous être très heureux qu'elle revienne. C'est juste ça qu'on veut», a-t-il ajouté.

Inquiet, M. Livernoche a confirmé qu'il n'y a eu aucun développement majeur au cours des 24 dernières heures.

Enquête des crimes majeurs

L'enquête a été confiée à la division des crimes majeurs de la Sûreté du Québec (SQ). Cela permettra aux autorités de couvrir un plus grand territoire et d'avoir accès à des ressources plus rapidement.

«Ça me rassure, ça me met en confiance. Ils nous ont expliqué le plan de match pour la suite en fonction des indices. Il y a des moyens différents et ils allaient avoir des choses plus rapidement et ça nous permettrait de la retrouver le plus vite possible», a expliqué M. Livernoche.

Description

Taille: 1,67 m (5 pi 5 po)

Poids: 79 kg (175 lb)

Cheveux: châtains

Yeux: bruns

La dernière fois qu'elle a été vue, Karine Major portait des jeans bleus, un chandail turquoise et une veste de style «kangourou» gris pâle.

La jeune femme conduit une Micra rouge 2015 de Nissan immatriculée K23 GZY.

Toute personne qui détiendrait des informations pouvant aider à retrouver Karine Major est priée de communiquer avec la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.