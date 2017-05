Air Canada larguera son programme de fidélisation Aéroplan en 2020

Emmanuel Martinez/Agence QMI 11-05-2017 | 09h04

Air Canada a annoncé jeudi qu'elle mettra fin à son contrat exclusif avec Aéroplan en 2020 qui sera remplacé par son propre programme de fidélisation.

Air Canada a mentionné que cette décision vise à renforcer son service à la clientèle.

«Le nouveau programme, qui sera lancé en 2020, nous permettra d'offrir plus de possibilités d'accumulation et d'échange, un service plus personnalisé et une meilleure expérience numérique aux clients d'Air Canada», a expliqué Benjamin Smith, président pour les transporteurs de passagers chez Air Canada, par communiqué.

«En gérant notre propre programme, comme le font tous nos concurrents nord-américains, nous pourrons mieux prendre soin de nos clients, en prenant des décisions en temps réel qui répondent à des besoins précis», a ajouté M. Smith.

Air Canada estime que le rapatriement de son programme de fidélisation lui rapportera plus de 2 milliards $ sur 15 ans. Les détails concernant les coûts et les bénéfices financiers liés à cette décision seront toutefois annoncés le 19 septembre prochain, lors de la journée des investisseurs de l'entreprise.

Jusqu'au 29 juin 2020

Le programme d'accumulations de milles Aéroplan et de leur échange contre des billets d'avion d'Air Canada se poursuivra jusqu'au 29 juin 2020 en vertu des modalités déjà en vigueur. Par la suite, des membres d'Aéroplan auront la possibilité d'obtenir des sièges en échange de primes «à des tarifs concurrentiels par rapport à d'autres programmes de fidélisation».

«Prendre les bonnes décisions dans l'intérêt des clients d'Air Canada sera notre principe directeur pendant cette période de transition», a dit Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada.

Après juin 2020, les milles obtenus par un client pour des vols d'Air Canada et des autres transporteurs Star Alliance seront accumulés dans un compte lié au nouveau programme de fidélisation d'Air Canada.