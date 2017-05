Inondations: la décrue est amorcée dans l'ouest du Québec

MONTRÉAL | Le niveau des rivières dans l'ouest de la province, et tout particulièrement dans le bassin versant de la rivière des Outaouais, a commencé à baisser, mais il faudra attendre jusqu'à la fin mai pour que la situation revienne à la normale au Québec.

Malgré l'amorce de cette lente décrue, le nombre de sinistrés a grimpé significativement dans la province pour atteindre 2721 personnes évacuées. 3882 résidences et 557 routes étaient touchées par la crue des eaux dans 166 villes et municipalités en date de mardi soir.

Au total, environ 1830 soldats des Forces armées sont déployés en Mauricie, à Montréal, en Outaouais et en Mauricie pour aider les communautés touchées par les inondations.

Dans un bulletin émis en fin de journée mardi, l'entreprise spécialisée Hydro-Météo notait des signes encourageant un peu partout au Québec. «L'ensemble des cours d'eau de l'Outaouais montre des baisses après avoir atteint des maximums dimanche et lundi selon les rivières. Ces rivières [...] devraient repasser sous ces seuils dès aujourd'hui [mardi] et demain [mercredi]. Une stabilisation des niveaux est également enregistrée au lac des Deux Montagnes, les rivières des Milles Îles, des Prairies, le lac Saint-Louis et le fleuve à Montréal depuis hier [lundi]», peut-on lire dans ce bilan.

«Il y a de l'espoir. Il faut être patient, ça va se faire graduellement, mais petit à petit ça va diminuer», a fait valoir le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, mardi.

Signe que la vie reprend peu à peu son cours normal, le cégep de l'Outaouais et l'université du Québec en Outaouais ont annoncé la réouverture de leur campus respectif à Gatineau mercredi. Les employés des gouvernements provincial et fédéral dont les bureaux avaient été fermés ces deux derniers jours seront également de retour au travail.

Le pont Galipeault, qui relie Montréal à L'Île-Perrot sur l'autoroute 20, a aussi été rouvert à la circulation mardi, après avoir été fermé dimanche en raison du niveau élevé de l'eau.

Malgré tout, l'Agence métropolitaine de transport (AMT) a décidé de maintenir l'accès gratuit aux trains de banlieue des lignes Vaudreuil-Hudson et Deux-Montagnes. Les automobilistes devront toutefois recommencer à payer en passant au poste de péage sur l'autoroute 30, à Salaberry-de-Valleyfield.